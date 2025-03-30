Milas-Bodrum Havalimanı Yaz Dış Hat Sezonuna Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milas-Bodrum Havalimanı Yaz Dış Hat Sezonuna Başladı

EasyJet'in uçuşlarıyla Milas-Bodrum Havalimanında yaz sezonu dış hat trafiği başladı.

30.03.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas- Bodrum Havalimanında EasyJet'in İngiltere'den gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonunun dış hat trafiğine başlandı.

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta Londra Gatwick, Bristol ve Liverpool'dan gelen toplam 502 yolcu, Milas-Bodrum Havalimanında çiçeklerle karşılandı.

İlk uçuşlara özel düzenlenen törene, Milas-Bodrum Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, uçuş ekibi ve havalimanı yetkilileri katıldı.

Havalimanından 25 Ekim'e kadar devam edecek dış hat sezonunda, 24 farklı hava yolu şirketiyle toplam 59 noktaya karşılıklı uçuşlar planlanıyor.

Sezonda, Jet2.com, EasyJet, Ryanair, Corendon, Mavi Gök Havacılık, Discover, SAS Scandinavian ve Norwegian Air Shuttle gibi firmalar, Liverpool, Belfast, Manchester, Moskova, Londra, Bakü, Köln, Amsterdam ve Kopenhag gibi destinasyonlara doğrudan seferler gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı, 2024'te toplam 4 milyon 400 bin yolcuya hizmet verirken, 2025'in ilk iki ayında 179 bin 683 yolcu ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, sezonun ilk dış hat yolcularını karşılamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bodrum'da uçuş sezonunun uzatmak ve daha fazla havayolunu bölgeye çekmek için paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarını aktaran Kayaoğlu, "Yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için hizmet kalitemizi sürekli artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmaları kapsamında havalimanı olarak bazı ödüller aldıklarını vurgulayan Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çabalarımızın karşılığını, mart ayında açıklanan ACI World Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) Ödülleri'nde almış olmaktan gurur duyuyoruz. Yolcularımızın değerlendirmeleriyle 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı', 'En Keyifli Havalimanı', 'En Kolay Yolculuk Deneyimi Sunan Havalimanı', 'En Temiz Havalimanı' ve 'En Adanmış Personele Sahip Havalimanı' kategorilerinde ödüller kazandık. Önümüzdeki sezon da bu başarılarımızı sürdürebilmek ve Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Artan destinasyon sayımızla birlikte, 2025 sezonunun bölge ekonomisine turizm gelirleri açısından önemli katkılar sunmasını umuyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İngiltere, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas-Bodrum Havalimanı Yaz Dış Hat Sezonuna Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
İnşaat bir türlü bitmiyor Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü İnşaat bir türlü bitmiyor! Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü
Togg’dan yeni müjde Togg'dan yeni müjde!
Can Yaman, Mısır’da peynir markasının reklam yüzü oldu Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu
Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
11:24 Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı
11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
11:13 Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
11:13 Can Yaman, Mısır’da peynir markasının reklam yüzü oldu Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu
11:03 Togg’dan yeni müjde Togg'dan yeni müjde!
10:55 İnşaat bir türlü bitmiyor Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü İnşaat bir türlü bitmiyor! Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü
10:46 Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 18:30:29. #7.12#
SON DAKİKA: Milas-Bodrum Havalimanı Yaz Dış Hat Sezonuna Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement