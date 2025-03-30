Milas-Bodrum Havalimanı Yaz Dış Hat Sezonuna Başladı

Milas- Bodrum Havalimanında EasyJet'in İngiltere'den gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonunun dış hat trafiğine başlandı.

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta Londra Gatwick, Bristol ve Liverpool'dan gelen toplam 502 yolcu, Milas-Bodrum Havalimanında çiçeklerle karşılandı.

İlk uçuşlara özel düzenlenen törene, Milas-Bodrum Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, uçuş ekibi ve havalimanı yetkilileri katıldı.

Havalimanından 25 Ekim'e kadar devam edecek dış hat sezonunda, 24 farklı hava yolu şirketiyle toplam 59 noktaya karşılıklı uçuşlar planlanıyor.

Sezonda, Jet2.com, EasyJet, Ryanair, Corendon, Mavi Gök Havacılık, Discover, SAS Scandinavian ve Norwegian Air Shuttle gibi firmalar, Liverpool, Belfast, Manchester, Moskova, Londra, Bakü, Köln, Amsterdam ve Kopenhag gibi destinasyonlara doğrudan seferler gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı, 2024'te toplam 4 milyon 400 bin yolcuya hizmet verirken, 2025'in ilk iki ayında 179 bin 683 yolcu ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, sezonun ilk dış hat yolcularını karşılamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bodrum'da uçuş sezonunun uzatmak ve daha fazla havayolunu bölgeye çekmek için paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarını aktaran Kayaoğlu, "Yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için hizmet kalitemizi sürekli artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmaları kapsamında havalimanı olarak bazı ödüller aldıklarını vurgulayan Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çabalarımızın karşılığını, mart ayında açıklanan ACI World Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) Ödülleri'nde almış olmaktan gurur duyuyoruz. Yolcularımızın değerlendirmeleriyle 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı', 'En Keyifli Havalimanı', 'En Kolay Yolculuk Deneyimi Sunan Havalimanı', 'En Temiz Havalimanı' ve 'En Adanmış Personele Sahip Havalimanı' kategorilerinde ödüller kazandık. Önümüzdeki sezon da bu başarılarımızı sürdürebilmek ve Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Artan destinasyon sayımızla birlikte, 2025 sezonunun bölge ekonomisine turizm gelirleri açısından önemli katkılar sunmasını umuyoruz."