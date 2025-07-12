Milas\'ta Tarım Arazisinde Yangın

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.
Milas ilçesi Meşelik Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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