"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Ensar Aytekin: "Bu Bir CHP Mitingi Değil Tek Başına; Adalet Arayışı, Haksızlığa Karşı Duruş Mitingidir"

Haber: Mehmet Oflaz - Kamera: Ünal Aydın

(SAMSUN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Samsun'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "Bu bir CHP mitingi değil tek başına. Adalet arayışı, haksızlığa karşı duruş, erken seçim ve 'cumhurbaşkanı adayını yanımızda istiyoruz' mitingidir" dedi.

Aytekin, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, mitingin yalnızca CHP mitingi olmadığını, adalet arayışı ve haksızlığa karşı duruş mitingi olduğunu belirtti.

19 Mart operasyonlarının ardından Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının başka cezaevlerine sevk edilmesine ilişkin, Aytekin şunları söyledi:

"İnanıyorum bu meydan bugün Türkiye'ye bir ses verecek. 'Cumhurbaşkanı adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' mitingi bu. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu bir CHP mitingi değil tek başına. Adalet arayışı, haksızlığa karşı duruş, erken seçim ve 'cumhurbaşkanı adayını yanımızda istiyoruz' mitingidir.

Orada insanlara eziyet çektiriliyor. Suçsuz, günahsız insanlar cezaevlerine takıldı, hepsi alanlarında uzman insanlar. İstanbul gibi bir dünya kentinin seçilmiş belediye başkanı hapse atıldı. Sebebini hepimiz biliyoruz, AK Partililerin tamamı biliyor. Bu eziyettir, cezanın ötesine geçmiştir. Bu Tayyip Erdoğan ve AKP'yi dört kere yendiği içindir. Önümüzdeki ilk seçimde de yeneceği içindir, sebebi budur. Ama biz milletle birlikte adayımızı cezaevinden çıkartacağız ve cumhurbaşkanı yapacağız. Buna söz verdik."