Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı\'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Verdiğimiz desteklerle özel meslek liselerimizde 142 bin öğrencimiz eğitim hayatına devam ediyor.

17.05.2025 12:10
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Verdiğimiz desteklerle özel meslek liselerimizde 142 bin öğrencimiz eğitim hayatına devam ediyor. Meslek liseleriyle ilgili destek payı bir önceki yıla göre OSB içinde yüzde 100, OSB dışındaki mesleki liselerde ise yüzde 92 arttı." dedi.

Yılmaz, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada daha güçlü olabilmesi için güçlü bir mesleki eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mesleki eğitimin sadece bir ara eleman, aranan eleman olarak değil ana eleman, temel unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sürecin 2012 yılında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içindeki özel meslek liselerine verilen destekle başladığını belirtti.

Yılmaz, 2016 yılından itibaren OSB dışındaki özel meslek liselerine de destek verdiklerini belirterek, "Verdiğimiz desteklerle özel meslek liselerimizde 142 bin öğrencimiz eğitim hayatına devam ediyor. Meslek liseleriyle ilgili destek payı bir önceki yıla göre OSB içinde yüzde 100, OSB dışındaki mesleki liselerde ise yüzde 92 arttı. Bu bir sabit rakama bağlanabilir mi? Tabii burada ilgili milletvekilleri ve bakanlıkların konsorsiyum oluşturması gerekiyor." dedi.

"Eğitim politikaları açısından ciddi anlamda değişimler uygulandı"

Türkiye'de mesleki eğitimin sektör bazlı geliştirilmesi noktasında meslek liselerinin birlikteliğinin, fikirlerinin önemli olduğuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir dönemden geçiyor. Bizim yaşımızdakiler son 23 yılda Türkiye'de eğitimle ilgili yapılan hamleleri önceki yılları kıyaslayarak rahatlıkla anlayabilirler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde çok büyük mesafeler aldık. Eğitimin alt yapısı sorunu, eğitim teknolojileriyle ilgili sorunları çözüldü. Son 20 yılda 800 binden fazla öğretmen eğitim camiasına katıldı. Eğitim politikaları açısından ciddi anlamda değişimler uygulandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde dönüşümler gerçekleştirildi."

Meslek liselerinin ortaokul kısmının açılmasının önemli bir atılım olacağına işaret eden Yılmaz, ancak mesleki eğitimin önüne engel getirmek ve bu ülkenin ilerlemesini istemeyen insanların meslek liselerinin ortaokulu açılırken "Bunlar çocuk işçi yetiştirmek istiyor" diyeceklerini kaydetti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri de eğitimin Türkiye'nin kalkınması için elzem olduğunu söyledi.

Hayatının eğitim sektörüyle geçtiğini dile getiren Cevheri, "Bir ülkenin geleceğini karartmak, ülkenin kalkınmasının önünü kesmek için ülkenin eğitim sistemini bozmak gerekiyor. 28 Şubat da eğitimin önünü kesmek için yapılan bir projeydi. 'Vatanını, milletini, bayrağını seven gençler olmasın.' diye imam hatiplerin, bütün meslek liselerin önü kesildi. Bunu yaparken aslında sanayinin ara eleman ihtiyacının önünü kestiler." diye konuştu.

Mezun öğrencilerin yüzde 72'si iş buluyor

Organize Sanayi Bölgeleri Özel Okullar Derneği Başkanı Tahir Fırat Şuekinci de mesleki ve teknik anadolu liselerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirdiğini dile getirdi.

Şuekinci, 150 okul ile sanayiye ellerinden geldiği kadar güç vermeye devam ettiklerini, öğrencilerin otomotivden makineye, yazılım geliştirmeden kimya teknolojisine kadar üretime katkı sunduğunu ifade etti.

Şuekinci, okullardan mezun olan öğrencilerin yüzde 72'sinin sanayi bölgelerinde iş bulduğu bilgisini verdi.

Özel Meslek Liseleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yalçın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oluşturulan mesleki eğitim politika belgesinin kendilerine güçlü bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Belgenin Türkiye'nin kalkınma vizyonunu sahada ete kemiğe büründürecek bir iradenin tezahürü olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bizler de bu iradeye sahiplenecek, özel meslek liseleri olarak elimizi taşın altına koyacağız. İş dünyasının aradığı nitelikte, dünya ile rekabet edebilecek becerilere sahip gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de daha yenilikçi, üretken bir yapıya kavuşmak zorundayız." dedi.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Nazif Yılmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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