Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredata yönelik düzenleme açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredata yönelik düzenlemelerin yeni eğitim öğretim yılına yetişeceğini açıkladı. Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz" dedi.

Yusuf Tekin, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın müfredat değişikliği çalışmasının sürdüğünü belirten Tekin, "Müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI"

Müfredatta seyreltmeler olacağını açıklayan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıflar bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11'e almış olsak. Önümüzdeki sene 12'de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız."

Düzenlemelerin yeni eğitim öğretim yılına yetişeceğini belirten Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" dedi.

Yeni müfredatın, 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanmasının sebebi sorulan Yusuf Tekin, "Teknik olarak konuların birbirini izlemesi konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız" ifadelerini kullandı.