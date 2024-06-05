Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Çevre Günü etkinliğine katıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe iştirak etti.

MEB Beşevler Kampüsü'ndeki "Çevreye ve Çevresine Duyarlı Genç Gönüllüler" temasıyla yapılan etkinlikte Tekin, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Birlikte İyiliği Resmediyoruz" projesi kapsamında oluşturulan stantları gezen Tekin, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, insanlara karşı hem hukuki hem de ahlaki sorumluluklarını yerine getirme şuuruyla öğrencileri yetiştirmenin bakanlığın asli görevlerinden birisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 420 bin öğretmenin ilk yardım eğitimlerinden geçirildiğini aktaran Tekin, yaklaşık 4 bin öğretmenin de olağanüstü haller, afetler ve felaketlerle ilgili eğitim aldığını vurguladı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla MEB AKUB'un 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacağını söyleyen Tekin, şöyle konuştu:

"Şu an yaklaşık 10 milyon öğrencimiz su tüketimi ve çevreye karşı duyarlılık konusunda eğitim öğretim sürecine alınmış durumdalar. Bütün bu gördüklerimiz mutluluk verici şeyler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle öğretmen arkadaşlarımıza mesailerinden, ailesine ayıracakları vakitlerden ayırarak bu eğitimlere katılıp daha sonra çocuklarımıza bu eğitimleri verdikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize oyun oynayacakları, belki başka tür etkinliklerle geçirecekleri vakitleri bu tür etkinliklere ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Velilerimize içinde yaşadığımız topluma ve o toplumun bireylerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirecek bir öğrenci profili yetiştirmek konusunda bize destek oldukları için teşekkür ediyorum."

Tekin, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.