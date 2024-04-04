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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

04.04.2024 15:53
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te başladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mgk, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı - Son Dakika

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