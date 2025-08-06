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Milli Helikopter Platformları ile Yeni Gemiler

06.08.2025 15:18
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Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi’nde 4 gemide milli helikopter platformları kullanılacak.

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 4 gemide, milli helikopter platformları kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının öncülüğünde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında, deniz platformlarındaki millileştirme çalışmalarının kazanımlarının yaygınlaşmasına yönelik yeni bir adım atıldı.

Helikopter Platform Sertifikasyon Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (HeliPLAT AŞ), gemileri inşa etmekle görevlendirilen Dearsan Tersanesi ile helikopter platform sertifikasyon mühendislik, test ve eğitim hizmetlerine yönelik sözleşme imzaladı.

Proje kapsamında HeliPLAT, helikopter platformlarına yönelik mühendislik çözümlerinin sunulması, ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun test ve sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesi ile görev timi, kullanıcı ve teknik personele yönelik operasyonel eğitimlerin verilmesi gibi sorumlulukları üstlendi.

Yürütülecek çalışmalarla, Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini artıracak olan Açık Deniz Karakol Gemileri'nin helikopter harekat yeteneklerinin en üst düzeyde ve uluslararası standartlarda olması sağlanacak.

Hem operasyonel güce hem ihracata katkı sağlayacak

HeliPLAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin, Türk savunma sanayisinin millileştirme vizyonunun en önemli adımlarından birini temsil ettiğini söyledi.

HeliPLAT olarak, Dearsan Tersanesi ile imzaladıkları sözleşme ile gemilerin helikopter platformlarının tasarım, test ve sertifikasyon süreçlerinde milli yeteneklerini ortaya koyacaklarını vurgulayan Akpınar, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında, uluslararası havacılık standartlarına uygun, yüksek güvenlik ve operasyonel kabiliyet sunan helikopter platformları geliştirerek Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat gücünü en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz. Bu işbirliği, ülkemizin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma ve yerli teknoloji geliştirme konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi. HeliPLAT'ın bu projedeki rolü, yalnızca teknik bir katkıdan ibaret değil; aynı zamanda stratejik bir dönüşümün parçası. Helikopter platformlarının mühendislik çözümlerinden sertifikasyon süreçlerine, kullanıcı eğitimlerinden operasyonel desteklere kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz hizmetler, gemilerin hem ulusal hem de uluslararası sularda etkin bir şekilde görev yapmasını sağlayacak. Bu platformlar, acil durum müdahalelerinden arama-kurtarma operasyonlarına kadar çok çeşitli görevlerde kritik bir rol oynayacak. Türkiye'nin ve bölgenin tek helikopter platformu sertifikasyon firması olarak, bu sorumluluğu üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz."

Projenin başarısının, Türk savunma sanayisinin küresel arenada rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Akpınar, "Milli çözümlerle inşa edilen bu helikopter platformları, yalnızca Deniz Kuvvetlerimizin operasyonel kapasitesini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin savunma teknolojileri ihracatına da katkı sağlayacak." dedi.

Helikopter iniş platformları; askeri, sivil, ticari platform ve alanlar, liman acil iniş alanları, bina üstü platformlar, helikopter ambulansı ve helikopter taksi platformları gibi geniş bir kullanım imkanına sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Helikopter, Havacılık, Teknoloji, Politika, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Helikopter Platformları ile Yeni Gemiler - Son Dakika

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