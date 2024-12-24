Milli Savunma Bakanı Balıkesir'de

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamaya ilişkin bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.