Milli Savunma Bakanı Güler'den, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104. Yılı Mesajı: "Vatanımızın Kıymetini Her Daim Hatırlatan Bir Bağımsızlık Manifestosu" - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler'den, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104. Yılı Mesajı: "Vatanımızın Kıymetini Her Daim Hatırlatan Bir Bağımsızlık Manifestosu"

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı mesajında, "Yazılan mısralar, sadece bir şiir değil, bayrağımızın onurunu ve vatanımızın kıymetini bizlere her daim hatırlatan bir bağımsızlık manifestosudur" dedi.

12.03.2025 12:31
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı mesajında, "Yazılan mısralar, sadece bir şiir değil, bayrağımızın onurunu ve vatanımızın kıymetini bizlere her daim hatırlatan bir bağımsızlık manifestosudur" dedi.

Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Güler'in, mesajı şöyle:

"Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, bugün, asil milletimizin bağımsızlık ruhunu ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'mızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Değerli Arkadaşlarım, asil milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde işgalci güçlere karşı verdiği mücadele ve kazandığı zafer, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz o zorlu günlerde, 'Korkma!' diye başlayan dizeler, fedakarlık ve cesaretle mücadele eden milletimize umut ışığı olmuştur. Bu nedenle yazılan mısralar, sadece bir şiir değil, bayrağımızın onurunu ve vatanımızın kıymetini de bizlere her daim hatırlatan bir bağımsızlık manifestosudur.

Kıymetli Arkadaşlarım, İstiklal Marşı'mızın yazıldığı atmosferi anlamak ve asil milletimizin şanlı ecdadımızdan aldığı ruhla verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimizden biridir. Bu bilinçle, Milli Savunma Bakanlığı olarak vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler'den, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104. Yılı Mesajı: 'Vatanımızın Kıymetini Her Daim Hatırlatan Bir Bağımsızlık Manifestosu' - Son Dakika

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