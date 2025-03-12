Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında " Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonanın son gününde erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Milli Takıma Altın Madalya Müjdesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?