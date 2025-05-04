Milliyetçiler Günü Kutlandı

Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığınca Milliyetçiler Günü programı düzenlendi.
Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda mehter takımı gösteri sundu.
Ardından, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından programda Alperen Kekilli sahne aldı.
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