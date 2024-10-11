Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika
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Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu

Florida'da 14 ölü ve büyük hasar bırakan Milton Kasırgası sonrası tahliyeler başladı, tehlike sürüyor.

11.10.2024 10:47
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ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, ardında büyük yıkım bırakırken bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, yüzyılın kasırgası olması beklenen Milton, ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Denizde iki kez 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarını 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası, eyalet geneline şiddetli rüzgar ve yağışlar getirdi, yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu.

Yetkililer, kasırganın bölgeyi terk etmesi sonrası yükselen sular ve sel tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı. 14 kişinin hayatını kaybettiği eyalette arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, kasırga sonrası eyaletteki acil durumun sürdüğünü belirterek, "Ölü sayısının artmasını önlemek bizim işimiz. Ancak korkunç bir kasırga ve buna eşlik eden hortumların vurduğu bir durumla uğraşıyoruz." dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis de 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintileri gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü aktaran DeSantis, "Bu çalışmalarımız için o da bize yardımcı olmak istiyor." diye konuştu.

Yetkililer, eyaletteki havalimanlarında cuma sabahı itibarıyla uçuşların kademeli olarak başlatılacağını bildirdi.

Milton Kasırgası

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nde güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Milton yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yapmıştı.

Milton, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika

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