HEYKEL ONARILDI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde zarar verilen Mimar Sinan heykeli onarıldı. Mimar Sinan'ın heykelinde parmaklarına sürülen boyalar bir taş ustası tarafından temizlendi. Diğer yandan jandarma, heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.