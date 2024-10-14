Mimarlık Fakültesi 2024-2025 Yılına Başladı - Son Dakika
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Mimarlık Fakültesi 2024-2025 Yılına Başladı

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi açılış dersinde başarılı bir eğitim yılı temenni edildi.

14.10.2024 11:17
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Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2024-2025 akademik yılı açılış dersi programı gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger, fakültenin konferans salonunda yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Fakültelerinde nitelikli ve özverili bir akademik kadro ile eğitim öğretime devam ettiklerini belirten Bregger, öğrencilerin fakülte eğitimi sürecinde, atölye çalışmalarında ve jüri oturumlarında mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Timur Kaprol da tasarım ve çevre konularında bilgi vererek, çevre bileşenlerini doğal, yapay ve sosyal veriler bağlamında üç başlıkta ele alındığını dile getirdi.

İlk dersin ardından Bregger, Kaprol'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

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