Min Aung Hlaing Çin'de Zirveye Katıldı - Son Dakika
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Min Aung Hlaing Çin'de Zirveye Katıldı

Myanmar lideri Min Aung Hlaing, Çin'e ilk ziyaretiyle bölgesel zirveye katıldı ve Li Çiang ile görüştü.

06.11.2024 21:46
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Myanmar'da 2021'deki askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, bölgesel bir zirveye katılmak üzere ilk kez Çin'e ziyarette bulundu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Min, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming şehrinde düzenlenen 8. Geniş Mekong Alt Bölgesi Zirvesi'ne katılan liderler arasında yer aldı.

2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez Çin'i ziyaret eden Min, zirve marjında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştü.

Başbakan Li, görüşmede, Çin'in Myanmar'ı komşuluk diplomasisinden daima önemli bir konumda gördüğünü ve Myanmar'ın "kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu seçmesini" ve "siyasi uzlaşmasını ve dönüşümü ilerletmesini" desteklediğini belirtti.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun inşasında ilerleme sağlamak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Li, eğitim, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmeyi istediklerini ifade etti.

Li, iki ülkenin çevrim içi kumar ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlarda işbirliğini geliştirmesi çağrısında bulunarak, Myanmar'dan ülkedeki Çin personel, kurum ve projelerinin güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

"Barış ve yeniden uzlaşmayı teşvik etme"

Min de Çin'in "ülkedeki barış ve yeniden uzlaşmayı teşvik etme" konusunda oynadığı pozitif rolü takdir ettiklerini belirterek, Çin personel, kurum ve projelerinin güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterme sözü verdi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle ikili ilişkileri güçlendirmeyi istediklerini ifade eden Min, ekonomi, ticaret, yatırım, tarım, yoksullukla mücadele ve geçim iyileştirme projelerinde işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

Çin'in tutumu

Çin, Myanmar'daki askeri darbenin ardından cunta yönetimini kınamaktan kaçınmış, darbenin ardından Myanmar'a yönelik yaptırımların ardından silah tedarik etmeyi sürdürmüştü.

Darbenin ardından cunta yönetiminin Çin'e bağımlılığı giderek artmış, Çin, Singapur'u geride bırakarak Myanmar'ın en büyük ticari ortağı haline gelmişti.

Çin'in ülkedeki durum ne yönde değişirse değişsin Myanmar'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceği sözü, muhalefet tarafından cunta yönetimine "örtülü destek" olarak yorumlanmıştı.

Silahlı muhalif gruplar, darbenin ardından ülkedeki Çin'e ait fabrikaları ve inşaat projelerini hedef alan eylemlerde bulunmuştu.

Pekin yönetimi, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın merkezi hükümet ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaları da yoğunlaştırmasıyla sınır güvenliği tedbirlerini artırma yoluna giderken, cunta yönetimi ile isyancı gruplar arasında zaman zaman arabulucu ve uzlaştırıcı rol de oynuyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Myanmar, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Min Aung Hlaing Çin'de Zirveye Katıldı - Son Dakika

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