Minibüs Devrildi, 8 Yaralı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Mücadele Sarıkaya idaresindeki 06 ZTE 29 plakalı minibüs, Kılınçlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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