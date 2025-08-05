Minibüs Uçurumdan Düştü: 3 Ölü, 18 Yaralı

1)FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 18 YARALI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada, 3 kişi öldü, 4'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Ordu'ya giden tarım işçilerini taşıyan 21 UA 412 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 ağır olmak üzere toplam 18 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suşehri ve Zara devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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2)GÖLETE GİREN 2 ÇOCUK BOĞULDU

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde gölete giren Ali Ayaz Kaya (11) ve Muhammed Emin Öztürk (11) boğuldu. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan 2 çocuğun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde Ali Ayaz Kaya ile arkadaşı Muhammed Emin Öztürk, dün öğle saatlerinde bir kısmı bataklık olan sulama göletine girdi. Bir süre sonra 2 çocuk da gözden kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla çocukların cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Kaya ve Öztürk'ün cenazesi ailelerine teslim edildi. Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen 2 çocuk kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede çocukların aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.