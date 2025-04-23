Minik Başkan Zeynep, Çiğli'yi Yönetiyor - Son Dakika
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Minik Başkan Zeynep, Çiğli'yi Yönetiyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Yakıcı'ya devretti. Zeynep, okulunun fiziki koşullarının iyileştirilmesi için taleplerini iletti.

23.04.2025 12:05  Güncelleme: 13:13
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(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne Güzeltepe İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Yakıcı'ya devretti. Çocukların hayal gücü ve enerjisinin yönetim anlayışına ilham verdiğini belirten Yıldız, "Tüm çocuklarımızın fikirleri bizim için çok değerli. Zeynep gibi bilinçli ve cesur çocuklarımız olduğu sürece yarınlarımızdan umutluyuz" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu, Güzeltepe İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Yakıcı'ya devretti. Zeynep, daha sonra belediye başkan yardımcıları ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Küçük başkan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bazı önerilerini paylaştı.

Minik Başkan Yapıcı okulunun fiziki yapısının iyileştirilmesini istedi

Minik Başkan Yakıcı, görevi devraldıktan sonra ilk iş olarak okulunun fiziki koşullarının iyileştirilmesi adına taleplerini Başkan Yıldız'a iletti. Hazırladığı dilekçeyi Yıldız'a sunan Yakıcı, eğitim ortamlarının daha iyi hale getirilmesi konusunda destek istedi. Başkan Yıldız ise dilekçeyi alarak konuyu değerlendirilmek üzere ilgili başkan yardımcısına iletti. Program sonunda Başkan Onur Emrah Yıldız ve Zeynep Yağmur Yakıcı, belediye terasına çıkarak birlikte Çiğli'yi izledi.

"Çocuklarımızın hayalleri, geleceğimizi şekillendiriyor"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen en özel günlerden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Onur Emrah Yıldız, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bizlere yüklediği anlamı bir kez daha derinden hissettik. Güzeltepe İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Yakıcı, belediye başkanlığı koltuğuna oturarak hem sorumluluk duygusunu hem de duyarlılığını en güzel şekilde gösterdi. Zeynep'in okulunun fiziki şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili dilekçesi, çocuklarımızın sadece bugünü değil, yarını da düşünen bireyler olarak yetiştiğini gösteriyor. Onun bu bilinçli yaklaşımı beni hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Dilekçesini alarak hemen ilgili başkan yardımcımıza ilettim. Gereken ne varsa yapacağız. Ayrıca başkan yardımcılarımızla yaptığı telekonferansta kendine olan güveni ve merakı takdire şayandı. Zeynep'in gözlerinden yansıyan heyecan, bana da enerji verdi" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Minik Başkan Zeynep, Çiğli'yi Yönetiyor - Son Dakika

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