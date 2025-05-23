Minik Öğrenciden Örnek Davranış - Son Dakika
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Minik Öğrenciden Örnek Davranış

23.05.2025 21:57
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Zehra Özel, para üstündeki yazıyı okuyarak kayıp parayı sahibine teslim etti.

Sivaslı minik öğrenci paranın üzerindeki yazının izini sürdü, sahibine ulaştı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören kız öğrenci, yaptığı örnek davranışla duygulandırdı. Para üstü olarak aldığı 5 TL'nin üzerindeki yazıyı okuyan öğrenci, duygulanarak parayı sahibine teslim etti.

Zara Gazi İlkokulu'nda 3'ncü sınıfa giden Zehra Özel (9), okul kantininden alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstü olan 5 TL üzerindeki yazıyı fark etti. Para üzerindeki 'Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023' yazısını okuyan minik öğrenci, duygulanarak ailesine parayı sahibini bulup vermek istediğini söyledi. İsteğini ailesi ve okul müdürü ile paylaşması üzerine paranın aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Musab Ali Dizieğri'ye ait olduğu ve yanlışlıkla parayı okul kantininde harcadığını öğrendi. Parayı muhafaza eden Zehra Özel, 5TL'yi Musab Ali Dizieğri'ye teslim etti.

Hatıra parayı sahibine hediye eden Zehra Özel, "Kantine gittim. Oradan birkaç şeyler almıştım. Kantinci bana parayı verdiğinde üstündeki yazı dikkatimi çekti. Ben de okul müdürümden ve ailemden yardım isteyerek parayı sahibine vermek istedim. Parayı sahibine geri verebildiğim için çok güzel duygular hissediyorum, emeğinin karşılığı ve bir hatırası olduğu için" diye konuştu.

Babasının köyde yaptığı inşaatta çalışarak kazandığı parayı yanlışlıkla harcayan Musab Ali Dizieğri ise parasına yeniden kavuşmanın sevincini ifade ederek, "Ben bu parayı köyde evimizi yaparken babamın inşaatında çalışmıştım. Babam da ilk harçlığım olarak bana bu 5 lirayı verdi. Ben de yanlışlıkla okula getirip kantinde harcamışım" dedi.

"Bizleri gururlandıran bir olaya şahit olduk"

Olayı anlatan Okul Müdürü Hüseyin Gökhan Altan, "Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi akran zorbalığı. Ne yazık ki hemen hemen her geçen gün haberlerde olumsuz nitelikli haberlerle karşılaşıyoruz. Bu sefer de tam aksi oldu. Bizleri gururlandıran, onurlandıran bir olaya şahit olduk. Musab Ali isimli öğrencimiz emek vererek kazandığı ilk parasını yanlışlıkla kantinde harcıyor. Üzerinden birkaç gün geçtikten sonra yanlış parayı harcadığını fark ediyor. Tabi ki doğal olarak üzülüyor. Bir kız öğrencimiz kantinde alışveriş yaparken bu parayı para üstü olarak alıyor. Tabi paranın üstündeki nota baktığı zaman Musab Ali'nin parası olduğunu öğreniyor ve bizlere intikal ediyor olay. Bizler de araştırmamız sonucunda Musab Ali adlı öğrencimizi bulduk ve parayı öğrencimize tekrardan hediye ettik, kızımızın isteği üzerine. Bunun için de Zehra isimli öğrencimize çok teşekkür ediyoruz. Hem kendisine hem ailesine. Sağ olsunlar bizlere çok güzel bir örnek oldular. Bizim öncelikle iyi insan yetiştirme zorunluluğumuz var. İyi mühendis, iyi doktor, iyi öğretmen yetiştireceğiz tabi ki ama bunların en önemlisi, en başında iyi insan yetiştirmek olmalı. Bu olay da bence bu açıdan çok iyi bir örnek oldu. Öğrencilerimize değerlerimizi vermeliyiz. Saygıdır, empatidir, merhamettir, yardımlaşmadır, bu değerleri aşılamamız gerekiyor. Bu olayın da buna çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bunun için mutluyuz, gururluyuz, inşallah da hep böyle güzel haberler duyarız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Öğrenciden Örnek Davranış - Son Dakika

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