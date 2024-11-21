Minik Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Ata Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri, düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimi ile hem eğlendi hem de bilinçlendi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Afetlerin üzücü sonuçlar doğurmaması için çocuklarımızı afet farkındalık eğitimlerine küçük yaşta başlatarak bilinçli bireyler yetiştirip önceden önlem almalıyız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen iki saatlik eğitimde minikler, deprem, sel, kuraklık, yangın ve heyelan gibi afetleri tanıyarak, afet öncesi alınması gereken önlem ve yapılması gereken hazırlıkları, afet anında ve afet sonrası yapılması gerekenleri öğrendi. Eğitmenleri can kulağıyla dinleyen çocuklar, anlatılanları uygulayabilecekleri bir oyun oynayarak hem öğrendiler hem eğlendiler. Eğitim sonunda çocuklara afet koruyucu kartı ve sertifika dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Afetlerin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu konuda bilinçli bireylerin yetişmesi çok önemli. Afetlerin üzücü sonuçlar doğurmaması için çocuklarımızı afet farkındalık eğitimlerine küçük yaşta başlatarak bilinçli bireyler yetiştirip önceden önlem almalıyız" dedi.