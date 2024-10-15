Minnesota'lı Öğretmen 4. Kez Şampiyon - Son Dakika
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Minnesota'lı Öğretmen 4. Kez Şampiyon

Travis Gienger, 1 ton 121 kg bal kabağı ile 51. Dünya Bal Kabağı Şampiyonası'nı kazandı.

15.10.2024 11:20
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HALF MOON ABD'nin Minnesota eyaletinden ziraat öğretmeni Travis Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogramlık bal kabağıyla California'da her yıl düzenlenen bal kabağı tartma yarışmasını üst üste 4. kez kazandı.

ABD basınındaki haberlere göre, San Francisco'nun güneyindeki Half Moon Bay'de 51. Dünya Bal Kabağı Şampiyonası düzenlendi.

Devasa büyüklükteki bal kabaklarının getirildiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Ziraat öğretmeni Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogram ağırlığındaki bal kabağı ile yarışmanın galibi oldu.

Son 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Gienger, bu yıl en yakın rakibini 2,7 kilogramlık farkla geçti.

Geçen sene 1 ton 247 kilogramlık bal kabağı üreten Gienger, geçmişte de yaptığı gibi sağlıklı toprak ve iyi beslenmiş bitkilere odaklandığını, ancak bu yıl yağmurlu ve soğuk sonbaharın bal kabağının büyümesini etkilemiş olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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