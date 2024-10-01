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Minyatürde Alternatif Yaklaşım Paneli

Minyatürde Alternatif Yaklaşım Paneli

Geleneksel Sanatlar Derneği, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında minyatür sanatı paneli düzenledi.

01.10.2024 15:46
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İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından "Minyatüre Alternatif Yaklaşım Paneli ve Söyleşisi" düzenlendi.

Koordinatörlüğünü minyatür sanatçısı Zaliha Erdoğan Peçe'nin üstlendiği program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Koordinatörü Sona Tomaç, minyatür sanatının sadece estetik bir zenginlik değil, medeniyetin en kıymetli kültürel miraslarından birisi olduğunu söyledi.

Tomaç, minyatür sanatını ve minyatürün tarihsel yolculuğunu anlatarak, "Minyatür sanatı, farklı coğrafyalarda da kendine özgü işlerde tezahür eden, insanlığın ortak mirası haline gelmiş çok değerli kültürel bir girişimdir. Bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktarmak da miras taşıyıcılarına yani bizlere, sanatçılara, sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilere bir borçtur." dedi.

"Eğer çağdaş bir üretim yapacaksak bu tüm zamanların birlikteliğini içermeli"

Zaliha Erdoğan Peçe de "Minyatürde Güncel Dili Yakalamak" başlıklı panelde, "Hatır, Hatıra, Bellek ve Zaman Kavramları Bağlamında Gelene Ekleme Pratiği" başlıklı bir sunum yaptı.

Dr. Hesna Haral'ın yönetimini üstlendiği panelde, güncel dil denilince çağdaşlık kavramından bahsedilebileceğini aktaran Peçe, filozof Giorgio Agamben'in çağdaşlık söylemlerinden örnekler verdi.

Peçe, izleyiciyle ortak bir iletişim kuramayan, hafızası olmayan eserlerin bir alan açmayacağına işaret ederek, şunları aktardı:

"Eğer çağdaş bir üretim yapacaksak bu, tüm zamanların birlikteliğini içermeli, tüm zamanları birbirine dikişlemeli. Biz nedense çağdaş dediğimiz zaman hep bugüne odaklanıyoruz ama çağdaşlık aslında beraberinde hafızayı, belleği, geçmişteki ata soluğunu alıp, günümüze ve dönüştürerek geleceğe taşımaktır."

Panelde Prof. Dr. Filiz Adıgüzel, Prof. Dr. İlham Enveroğlu ve Doç. Dr. Şehnaz Biçer de konuşma yaptı.

Program kapsamında ayrıca yazar ve sanat eleştirmeni Beral Madra, Mahmut Wenda Koyuncu ve Dr. İpek Şenel Özayten'in katılımıyla "Geneksel Sanatlarda Sergileme ve Küratörlük" paneli yapıldı.

Dr. Güneş Özayten de "Türk Sinemasında Minyatürün Görsel ve Dramatik Olarak Kullanımına Dair Bir Örnek: Derviş Zaim'in 'Cenneti Beklerken' Filmi" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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