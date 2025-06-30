Mirzoyan'dan Lavrov'a Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mirzoyan'dan Lavrov'a Yanıt

30.06.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mirzoyan, Lavrov’un Ermenistan iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz." şeklindeki açıklaması üzerine, "Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur." yanıtını verdi.

Mirzoyan, ülkede temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile düzenlediği basın toplantısında Lavrov'un Ermenistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Lavrov'un "iktidarın kiliseye karşı mücadelesi" tanımlamasını kullandığını söyleyen Mirzoyan, "Lavrov'un verdiği bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ermenistan'da hukuki bir süreç yürütülüyor ve bu, Ermenistan'ın iç meselesidir. Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur." dedi.

Aynı çağrıyı Lavrov'un yanı sıra Rus parlamenterler ve medya mensuplarına da yönelttiğini belirten Mirzoyan, "Hem Rus yetkililer hem parlamenterler hem de medya uzmanları, Ermenistan'ın egemenliğine daha fazla saygı göstermeli ve bir daha asla bizim iç işlerimize müdahale etme cüretinde bulunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan'a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Dış Politika, Ermenistan, Güvenlik, Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mirzoyan'dan Lavrov'a Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

16:47
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
08:09
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:07
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
00:56
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
00:35
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:30
İzmir’deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:11
Macron, İran’da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
23:52
Mersin’deki Göksu Deltası’nda yangın
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
23:20
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 17:37:15. #7.11#
SON DAKİKA: Mirzoyan'dan Lavrov'a Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.