Mısır, 2023\'te turist rekoru kırdı

KAHİRE, 23 Ocak (Xinhua) -- Mısır 2023 yılında 14,9 milyon turist ağırlayarak, 2010 yılında 14,7 milyon olan bir önceki rekoru kırdı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmed İssa'ya atıfta bulunan ve bakanlık tarafından Pazartesi günü yayımlanan yazılı açıklamaya göre, ülkenin küresel turizmdeki payı 2019'daki yüzde 0,9 seviyesinden 2023'te yüzde 1,2'ye yükselerek dört yıl içinde yüzde 33 artış kaydetti.

Bakan, Mısır'ın ülkeye gelen turist sayısını yılda yüzde 25-30 oranında artırmayı hedeflediğini söyledi.

İssa, ülkenin yatırımları artırmak için özel sektörle ortaklık kurmayı ve 2028 yılına kadar oda kapasitesini 30 milyon turist ağırlayacak şekilde genişletmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Turizm sektörü Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olup, gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor ve 3 milyon civarında Mısırlıya istihdam sağlıyor.