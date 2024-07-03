Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, yeni Genelkurmay Başkanı atadı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'yi yeni Genelkurmay Başkanı olarak atadığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Korgeneral Halife'yi yeni Genelkurmay Başkanı olarak atadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında konuya ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

Mısır Bakanlar Kurulunda bugün savunma, dışişleri, maliye ve petrol bakanlıklarını içeren kapsamlı revizyon gerçekleştirilmiş ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin oluşturduğu yeni kabine üyeleri yemin ederek göreve başlamıştı.

Mısır'da yayımlanan "El-Yevm es-Seba" gazetesinin haberine göre, Mısır tarihindeki en büyük revizyon olarak görülen bu uygulamada 31 bakanlıktan 23'ü değiştirildi.

Başbakan Medbuli, 3 Haziran'da hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sunmuştu. İstifayı kabul eden Sisi, daha sonra yeniden Medbuli'ye yeni hükümeti kurma görevini vermişti.