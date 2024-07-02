Mısır'da 3 Katlı Bina Çöktü: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır'ın Asyut vilayetinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Mısır el-Yevm gazetesinde yer alan habere göre, Asyut Valisi İsam Saad, Şark Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın enkazının kaldırıldığını belirtti.
Çöken binadaki 6 vatandaşın kurtarıldığını aktaran Saad, olayda 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Vali Saad, binanın çökme sebebini araştırıldığını kaydetti.
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