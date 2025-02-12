Mısır\'da 5+5 Libya Askeri Komitesi Toplantısı Başladı

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Mısır ordusu, Libya'daki tarafların temsilcilerinin katıldığı 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi toplantılarının başladığını duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi toplantılarının açılış oturumunun Mısır Genelkurmay Başkanı Ahmed Halife'nin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Mısır'ın Libya halkına destek verme çabalarının devamı olarak düzenlenen toplantılarla Libya'da diyalog için uygun ortamın oluşturulması, tüm taraflar arasında devletin menfaatlerinin ön planda tutulması konusunda fikir birliğinin sağlanması, Libya'nın istikrarı ve birliğine yönelik uluslararası çabaların desteklenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Toplantılarda Libya'nın istikrarını destekleyen vizyonları birleştirmek amacıyla ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konu ile toplumsal yapının birliğinin korunması için karşılıklı uzlaşıya dayalı önlemlerin alınması değerlendirildi.

Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, Mısır ve Libya halkları arasındaki tarihi bağlara değinerek, Libya'da tarafların devletin askeri ve güvenlik kurumlarını birleştirme ve ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen çabaları övdü.

Libya heyetinin üyeleri de iletişimi sağlamak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla askeri komite toplantılarına ev sahipliği yapmasından dolayı Mısır'a teşekkür etti.

5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi'nde Libya ordusundan 5 üye ile Libya'nın doğusunda Halife Hafter'in liderlik ettiği silahlı güçlerden 5 üye yer alıyor.

Taraflar, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde Libya'daki askeri yapılanmayı birleştirmek için yıllardır toplantılar yürütüyor.