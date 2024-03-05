FAYYUM, 5 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın Fayyum vilayetine bağlı Al Nazla köyündeki tarlasında hasat ettiği kasımpatı çiçeklerini kurutan bir çiftçi, 5 Mart 2024. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Mısır'da çiftçi kasımpatı çiçeklerini kurutarak gelir elde ediyor - Son Dakika
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler yarından itibaren Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları Güney tüm bloklar ve Kuzey tüm blok için 38 TL, Doğu üst için 200 TL, Doğu Alt için 250 TL, Batı Alt için 400 TL, Batı Balkon için 450 TL ve misafir tribün için 49 TL olarak belirlendi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, yapay zekanın kullanılmasıyla taramaların okunma süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yapay zeka ile ilgili diğer projelerin de üzerinde çalışıldığı ifade edildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kağıt toplayıcısı Kadir Alp, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Alp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır şoförü gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.
Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?