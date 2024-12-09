Mısır'da Minibüs Kanalda, 4 Ölü

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KAHİRE, 9 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Asyut şehrinde kurtarma ekipleri, pazar günü 14 yolcu taşıyan bir minibüsün Dayrut bölgesindeki bir kanala düşmesinin ardından 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre kayıp yolcular için yürütülen arama çalışmalarına dalgıçlar ve su polisi de katılıyor.

Mısır'da yüksek oranda trafik kazası meydana geliyor. Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı'na göre ülkedeki trafik kazalarında 2023 yılında 5.861 kişi hayatını kaybetti.