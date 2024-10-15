Mısır'ın doğusundaki Süveyş vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ayn Suhna yolunda meydana gelen kazaya ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.
Açıklamada, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 33 olduğu kaydedildi.
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Mısır'da Otobüs Kazası: 12 Ölü - Son Dakika
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