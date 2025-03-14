Mısır\'da Tren Kazası: 10 Ölü

KAHİRE, 14 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye vilayetinde demiryolundan karşıya geçmeye çalışan bir minibüse trenin çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Mısır Ulusal Demiryolları'ndan yapılan açıklamada kazanın perşembe günü minibüsün demiryolunun uygun olmayan bir noktasından hızla karşıya geçmeye çalışması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay yerine derhal 13 ambulans gönderilirken, yaralılar tedavi için El Kantara Şark Merkez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mısır Ulusal Demiryolları, benzer trajedilerin yaşanmaması için sürücü ve yayaları belirlenen demiryolu geçitlerini kullanmaları konusunda uyardı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Sosyal Dayanışma Bakanlığı'na kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat olarak 100.000 Mısır poundu (yaklaşık 1.974 ABD doları) ödenmesi talimatını verdi.

Ülke tarihindeki en ölümcül demiryolu faciası, 2002 yılında Giza vilayetinin Ayyat bölgesinde meydana gelmiş, Kahire'den Luksor'a giden bir trende çıkan yangında 380'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.