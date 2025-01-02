Mısır'da Yeni Cep Telefonu Vergisi

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KAHİRE, 2 Ocak (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yeni çıkarılan cep telefonu vergisi yasasıyla ülkede yaygın olan cep telefonu kaçaklığını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Medbuli, çarşamba günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Kaçak yollarla ülkeye giren cihaz sayısı çok fazla. Ülkeler, piyasanın düzenlenmesi ve yerel sektörün büyümesini teşvik amacıyla bu tür önlemlere başvurmaktadır" dedi.

Mısır, kısa süre önce 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurtdışından gelen cep telefonlarından yaklaşık yüzde 38,5 oranında gümrük harcı ve vergi alınmasına karar verdi. Yeni kaydedilen telefonlardan alınacak gümrük harcı ve vergilerin üç ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Cep telefonlarına yönelik yeni vergi sistemi, geriye doğru uygulanmayacak ve söz konusu tarihten önce ülke içinde ya da yurtdışından satın alınmış ve kullanıma açılmış telefonlar bu uygulamadan muaf olacak.

Medbuli, Mısır'da beş çokuluslu şirketin cep telefonu üretim tesisi kurduğunu ve yeni uygulamayla bu yatırımların korunması ve yerel üretimin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti.