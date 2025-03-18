Mısır'dan Suriye'ye Destek Vurgusu

Mısır, Suriye'nin istikrarını ve yeniden inşasını destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek, Suriye halkının barış ve onurlu yaşam taleplerini desteklediğini ifade etti.

Mısır'ın AB nezdindeki Büyükelçisi Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Zeyd, "Mısır, Suriye'nin istikrarını, yeniden inşasını ve halkının refahını desteklemeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ebu Zeyd, konferansa Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati adına katıldı.

Büyükelçi Ebu Zeyd, Suriye halkının, "uzun yıllar süren acıların ardından barış, istikrar ve onurlu yaşam talebini" desteklediklerini belirtti.

Suriye'nin yeniden inşasına değinen Ebu Zeyd, bunun yalnızca Suriye'nin altyapısını değil umudun ve iyi bir yaşamın yeniden tesis edilmesini ve Suriye halkının çeşitli kesimleri arasında ulusal bir uzlaşı sağlanmasını kapsadığını da aktardı.

Ebu Zeyd, "Mısır, tarih, kültür ve ortak kader bağlarına dayanarak daima Suriye'nin yanındadır. Bugün bir milyondan fazla Suriyelinin Mısır'da yaşaması kardeş Suriye halkıyla bu zorlu süreçte dayanışma gösterildiğinin başka bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı yetkili, bağışçılar topluluğuna seslenerek, Suriyeli mültecilerin yaşadığı ülkelerdeki ihtiyaçlarının karşılanması için katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Ebu Zeyd, Suriye'de yeniden inşa çabalarının başarılı ve sürdürülebilir olması için bazı ilkelere dayanması gerektiğini söyledi.

Söz konusu ilkelere ilişkin Ebu Zeyd, yeniden yapılanma konusunda siyasi sürecin kapsamlı ve ulusal olması gerektiğini, bölgesel destek ile uluslararası koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Ebu Zeyd, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne dikkati çekerek, insani destek sağlanması ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli ve onurlu dönüşünün garanti altına alınmasına dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda ülkedeki geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması için toplam 5,8 milyar avroluk taahhütte bulunulmuştu.