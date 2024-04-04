Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'li yetkililerle Sudan'daki ateşkes çabalarını görüştü

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Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Husam İsa, ABD'li yetkililerle Sudan'daki ateşkes çabalarını ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için insani koridor açılmasını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsa, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello ve Kahire Büyükelçisi Hero Mustafa ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, "Sudan'da sivillerin can güvenliği için ateşkes sağlanması ve müzakere masasına geri dönülmesi için gösterilen çabalar" ele alındı.

Sudan halkına gıda ve tıbbi malzeme yardımı ulaştırabilmek için insani koridorların açılmasını da görüşen yetkililer, Mısır ve komşu ülkelerin bu alandaki önemli rolünü vurguladı.