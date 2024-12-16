Mısır'ın Tıbbi Bitki İhracatı 200 Milyon Dolar - Son Dakika
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Mısır'ın Tıbbi Bitki İhracatı 200 Milyon Dolar

Mısır\'ın Tıbbi Bitki İhracatı 200 Milyon Dolar

Mısır, tıbbi bitki üretiminin yüzde 85'ini ihraç ederek yıllık 200 milyon dolar gelir elde ediyor.

16.12.2024 16:12
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FEYYUM, 16 Aralık (Xinhua) -- Mısır, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini ihraç ederek yılda yaklaşık 200 milyon ABD doları gelir elde ediyor.

Mısır Tarım Ticaret Konseyi'nin verilerine göre, ülkede üretilen bitkiler ve baharatlar şu anda 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Kurutulmuş yapraklardan taze çiçeklere, uçucu yağlardan hoş kokulu macunlara kadar bu ürünler, dünyanın dört bir yanındaki evlere, eczanelere ve parfümerilere giriyor.

Kaynak: Xinhua

İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'ın Tıbbi Bitki İhracatı 200 Milyon Dolar - Son Dakika

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