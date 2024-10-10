Mısır İthalatında Gümrük Vergisi %5

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(ANKARA)- Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi hakkındaki karar çerçevesinde, Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 1 milyon ton mısır ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Kararla belirlenen miktar ve oran 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak ithalatta geçerli olacak.