(ANKARA)- Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak.
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi hakkındaki karar çerçevesinde, Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; 1 milyon ton mısır ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Kararla belirlenen miktar ve oran 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak ithalatta geçerli olacak.
Son Dakika › Güncel › Mısır İthalatında Gümrük Vergisi %5 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?