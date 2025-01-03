Mısır Rekor Turist Ağırladı

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GİZA, 3 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin manzara noktasını ziyaret eden bir turist, 2 Ocak 2025.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli çarşamba günü, Mısır Kabinesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mısır 2024 yılında 15,7 milyon turist ağırlayarak rekor kırdı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)