Mısır Su Güvenliği İçin Tedbir Alacak - Son Dakika
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Mısır Su Güvenliği İçin Tedbir Alacak

04.08.2025 19:22
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Mısır, su güvenliğini korumak için uluslararası hukuka uygun tedbirler alacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin su güvenliğini korumak için uluslararası hukuka uygun olarak gerekli tüm tedbirleri alacağını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Sulama Bakanı Hani Suveylim'in de eşlik ettiği Uganda'nın başkenti Kampala'ya gerçekleştirdiği ziyarette, mevkidaşı Henry Oryem Okello ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra su güvenliği konusunun da aralarında bulunduğu birçok konu ele alındı.

Nil havzasındaki tüm ülkelerin çıkarlarını korumaya almak için uluslararası hukuk doğrultusunda işbirliğini sürdürmenin önemine değinen Abdulati, havzada uluslararası hukuka aykırı şekilde, tek taraflı adımları reddettiklerini belirtti.

Abdulati, "Mısır, su güvenliğini korumaya almak için uluslararası hukuk doğrultusunda her türlü tedbiri alacaktır." ifadesini kullandı.

Mısır Sulama Bakanı Suveylim de "Nil Nehri konusunda uluslararası hukuka saygı, Nil havzasındaki ülkelerin ortak çıkarları için işbirliğinin temelini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Etiyopya, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Hukuk, Mısır, Son Dakika

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