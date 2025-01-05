Mısır, Suriye'ye İlk İnsani Yardım Uçağını Gönderdi

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KAHİRE, 5 Ocak (Xinhua) -- Mısır, cumartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'a bir insani yardım uçağı gönderdi. Bu yardım uçağı, Esad hükümetinin geçen ayın başlarında düşmesinin ardından gönderilen ilk yardım uçağı oldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, EgyptAir'e ait sivil bir uçak, Mısır Kızılayı tarafından Suriye Arap Kızılayı'na gönderilen 15 ton gıda, ilaç ve benzer insani yardım malzemelerini taşıdı.

Açıklamada, Şam'daki Mısır Büyükelçiliği maslahatgüzarının yardımı havaalanında teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yardımın, iki ülkenin tarihi ilişkileri göz önünde bulundurularak, Mısır'ın Suriye halkını destekleme çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.