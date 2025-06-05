Mısır ve Yunanistan'dan Stratejik İşbirliği

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesini ziyaret eden Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile ikili ilişkileri ele aldı ve Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan tarihi St. Catherine Manastırı'nın dini önemini koruma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile Kahire'de bir araya geldi.

Bakanlar, "iki dost ülke arasında öne çıkan ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını" görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğine işaret ederek, Yunanistan ile Mısır arasındaki ortak tarihi bağa ve seçkin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere değindi.

Abdulati, ülkesinin Yunanistan ile olan stratejik ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmeyi istediğini belirtti.

Bakan Abdulati, Mısır'da bir mahkemenin 28 Mayıs'ta ülkenin Güney Sina Vilayeti'nde bulunan St. Catherine Manastırı çevresindeki arazilerle ilgili verdiği kararı Yunan mevkidaşına aktardı.

Mısır'da bir mahkeme, üzerinde anlaşmazlık bulunan manastır çevresindeki arazilerle ilgili verdiği kararda, "manastır mensuplarının manastırın bulunduğu bölgedeki dini arkeolojik alanlardan yararlanma hakkına sahip olduğuna ve bu alanların kamu malı statüsünde devletin mülkiyetinde olmasına" karar vermişti.

Abdulati, "St. Catherine Manastırı'na, arkeolojik alanlarına, manevi değerine ve dini konumuna zarar verilmemesinin" önemine dikkati çekti.

Mahkemenin kararıyla manastırın manevi değeri ve dini statüsünün korunduğunu aktaran Abdulati, manastırın rahiplerinin manastırdan, bölgedeki dini ve arkeolojik alanlardan yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Abdulati, manastır hakkında çıkan kararın medyada çarpıtıldığını belirterek, mahkeme kararının manastır ve çevresindeki arazilerin dini, manevi ve mülki değerini koruduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 7 Mayıs'taki Atina ziyaretine işaret eden Abdulati, ülkesinin "St. Catherine Manastırı'nın dini statüsünün korunması ve hiçbir ihlale uğramaması konusunda kararlı olduğunun" altını çizdi.

Abdulfettah es-Sisi, ülkesi ve Yunanistan arasında ilk kez düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için geçen ay gittiği Atina'da, Mısır ve Yunanistan'ın "Stratejik İşbirliği Ortak Bildirgesine" de imza atmıştı.

Sina Yarımadası'nın güneyindeki Sina Dağı'nın eteklerinde yer alan St. Catherine Manastırı milattan önce 6. yüzyılda Hazreti Musa'nın "On Emiri" aldığına inanılan yerde inşa edildi.

Mısır devletine ait bir anıt olarak UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan manastır ve dünyanın en eski manastırlarından biri sayılıyor.