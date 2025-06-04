MİT'in operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusuna tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT'in operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusuna tutuklama talebi

04.06.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turuncu kategoride aranırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Turuncu kategoride aranırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Pakistan- Afganistan sınırında yakalanan Özgür Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Özgür Altun, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, Özgür Altun'un örgütün üst düzey sorumlularından olduğu, "Ebu Yasir", "Hasan Han" ve "Muhammet Han" kod adlarını kullandığı belirtildi.

Şüphelinin, deşifre olmamak amacıyla "SimpleX", "Session", "Threema", "Teleguard" ve "Roketchat" gibi uygulamaları kullandığı aktarılan yazıda, 2023'te DEAŞ'ın "hicret kapılarının açılması" yönündeki çağrısının ardından örgüte katılmak isteyenleri yönlendirdiği, Horasan vilayetine geçişlerini organize ettiği kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin "Horasan'ın Sesi" dergisinde örgüte sempati duyan ve eylem arayışı içinde olan kişilerin örgüte katılmaları için propaganda amaçlı yayınlar yaptığı anlatıldı.

Savcılıkça örgüte yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Nurullah Gögercin'in ifadesine değinilen yazıda, 22 Mart 2024'te Rusya'da meydana gelen DEAŞ saldırısı öncesinde Özgür Altun'un Gögercin ile iletişime geçerek, kripto hesabına para gönderme talimatı verdiği aktarıldı.

Yazıda, "Özgür Altun'un, DEAŞ terör örgütünün yayın organı olan 'Horasan'ın Sesi' dergisinde 'Tuz Koktu' başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'nı hedef gösterecek şekilde örgüt sempatizanı ve mensuplarını eylem yapmaya teşvik edecek makale yayınladığı" vurgulandı.

Şüphelinin 2014'ten sonra DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, sonra da yönetici pozisyonunda bulunduğu aktarılan yazıda, Özgür Altun'un örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici olarak hareket ettiği, terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda yayınlar yaptığı ve örgüte katılımları sağladığı belirtildi.

Operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiğini, şahsın aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde "en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi" olduğu ve Türkiye ile Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiğini tespit etmişti.

Çalışmalar sonucu kişinin terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanması bünyesinde "üst düzey Türk Medya sorumlusu" olan ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride yer alan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun olduğu belirlenmişti.

Afganistan'da faaliyet gösteren ve Pakistan'a geçmeyi planladığı belirlenen DEAŞ'lı terörist konusunda bilgilendirilen Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI, MİT'e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini vermişti.

Bunun üzerine MİT ile ISI'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla DEAŞ'lı terörist Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, örgütün unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Güvenlik, Pakistan, istanbul, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'in operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusuna tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:19:43. #7.13#
SON DAKİKA: MİT'in operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusuna tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.