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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG Suriye Silahlı Konsey üyesi ve Suriye/Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olan 'Roni Velat' kod adlı Şirvan Hasan'ı nokta operasyon ile Suriye'de etkisiz hale getirdi.

17.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:33
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/YPG\'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan\'ı Suriye\'de etkisiz hale getirdi
Kaynak: DHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, YPG, PKK, Son Dakika

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