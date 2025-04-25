MİT'ten John Philby Raporu - Son Dakika
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MİT'ten John Philby Raporu

MİT, İngiliz istihbaratçı John Philby'nin Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine dair belge paylaştı.

25.04.2025 11:43
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratçı John Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerinin takip edilmesine ilişkin raporu paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, İngiliz istihbaratçı, seyyah, yazar, kaşif ve siyaset adamı John Philby, Müslüman olduktan sonraki bilinen ismiyle ise Abdullah Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine ilişkin Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporu oldu.

Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) dönemin Adana Merkez Amiri'nin (A.M.A.) imzasıyla ulaştırılan belgede, Türk istihbaratına çalışan "AFİN" kod adlı personelin aktardığı bilgiler olduğu görüldü.

Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans servisin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi, geçen hafta Berut'a ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen bir kaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir Elcündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır. Öğrendiğime göre, Şibli Bişara İntelijens servisin yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın, sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling'le Berut'un Senjorj otelinde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin Emir Abdullah'ın Suriye'ye Kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır. Bilgi için yüce Başkanlığa ve D. Merkezine sunulmuştur."

Öte yandan belgeler kısmına bir yeni rapor daha eklendi.

Bu rapor ise Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) Kurmay Albay Şükrü Ali Bey'in tayin edildiğine ve bu kararname hükümlerinin yürütülmesinde Başvekil'in sorumlu olduğuna dair Başvekil İsmet İnönü ve Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı 25 Aralık 1926 tarihli kararname belgesi oldu.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten John Philby Raporu - Son Dakika

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