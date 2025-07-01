Mizah Dergisinde Karikatüre Tepki

Milli İrade Platformu, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösterdi.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hiçbir kutsal tanımadan, toplumun manevi değerlerine saygı duymadan sanat adı altında Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürü çizen, yayınlayan ve buna destek veren zihniyetin lanetlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Peygamberlerimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı çirkin bir şekilde tasvir ederek onların evrensel mesajlarını hafife almak insanlığa karşı işlenen bir nefret suçudur. Peygamberlerin ortak özelliği olan vakarı elden bırakmadan tepkimizi dile getirmeye devam ederken insanlık düşmanı bu zihniyetin yeniden hortlamasını esefle karşılıyoruz. Peygamber katili bu aşağılık zihniyetin bugünkü katliamlarıyla eş zamanlı olarak peygamberleri aşağılamasını ve mesajlarıyla alay etmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Müslümanların iman esaslarından biri olan "Peygamberlere iman etmek" ilkesinden hareketle Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadarki tüm peygamberlere selam gönderilen açıklamada, millet olmanın mayasında bulunan ve birliğin teminatı olan inancı korumanın asli görev olduğu kaydedildi.