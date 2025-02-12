MKE, BORAN Obüsü'nü İhraç Edecek

Güncel

Makine ve Kimya Endüstrisi'nden BORAN Obüsü paylaşımı

ANKARA - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 2024 yılında, Türkiye'nin ilk obüs sınıfı ihracatı olan Havadan Taşınabilir BORAN Obüsü, paylaşımı yaptı.

MKE'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2024 yılında gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs sınıfı ihracatı olan 105 mm Havadan Taşınabilir BORAN Obüsü, dost ve müttefik ülkelerden gelen talepler doğrultusunda yeni ihracat başarılarına hazırlanıyor" denildi.