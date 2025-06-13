MKE ve MEB'den Mesleki Eğitim Protokolü - Son Dakika
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MKE ve MEB'den Mesleki Eğitim Protokolü

MKE ve MEB\'den Mesleki Eğitim Protokolü
13.06.2025 21:56
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MKE ile MEB, mesleki eğitim için iş birliği protokolü imzaladı, öğrenciler fabrikada eğitim alacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında "Sektör İçi Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

MKE'den yapılan açıklamaya göre, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Salih Kaygusuz'un imzaladığı protokol kapsamında, Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Fabrikasında açılacak olan Dershanesiz Okul Modeli ile mesleki eğitim öğrencilerine doğrudan fabrika üretim hattının içinde bir eğitim ortamı sağlanacak.

Pilot uygulamanın, makine ve teknoloji tasarımı alanında yapılacak model kapsamında, öğrenciler alan öğretmenlerinin rehberliğinde MKE çalışanlarıyla aynı üretim hatlarında, usta çırak ilişkisi içinde 4 günlük uygulama eğitimi imkanına sahip olacak.

Teorik ve uygulamalı dersleri MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü içerisindeki yerleşkede alacak olan öğrenciler, uygulama eğitimi süresince MKE mavi yaka çalışanlarıyla aynı kişisel koruyucu donanımlar ile yemek ve servis gibi imkanlardan faydalanacak.

İlk uygulamanın 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde başlayacağı eğitime kabul edilecek öğrencilerin, eğitim süreci boyunca kırtasiye, giyim, ulaşım, yeme-içme gibi tüm temel ihtiyaçları MKE tarafından karşılanacak ve öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret ödenecek.

Öğrenciler, mesleki eğitimlerinin yanı sıra 11. sınıfı tamamladıklarında yapılan sınavda başarılı olmaları halinde çıraklık belgesine, 12. sınıfı tamamladıklarında yapılan beceri sınavında başarılı olmaları halinde ise meslek lisesi diplomasının yanında ustalık belgesine de sahip olacaklar.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve MKE tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavından geçen öğrenciler, doğrudan MKE bünyesinde istihdam edilecek.

Protokol kapsamında eğitimlerini tamamlayarak ilgili bölümde en iyi üç üniversiteye yerleşen öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca burs ve üniversite eğitimleri sırasında MKE bünyesinde staj imkanı sağlanacak, son sınıfta ise öğrenciler aday mühendislik programına dahil edilecek.

MKE'nin Dershanesiz Okul'unda görevli öğretmenler de sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlayacak hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MKE ve MEB'den Mesleki Eğitim Protokolü - Son Dakika

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