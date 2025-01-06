Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında kolunu ahşap kesme makinesine kaptıran Rahmi S. (57) yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Rahmi S., sağ kolunu ahşap kestiği makineye kaptırdı. Elinden ve kolundan yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),