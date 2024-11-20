Modi'nin İttifakı Maharashtra'da Önde

Güncel

Hindistan'da sandık çıkış anketlerine göre, Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) öncülüğünde kurulan ittifak, Maharashtra eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde üstünlük sağladı.

Ülkenin finans başkenti olarak da bilinen Mumbai kentine ev sahipliği yapan Maharashtra eyaletinde milyonlarca kişi, eyalet meclisine 288 milletvekili seçmek için oy kullandı.

Yetkililer, seçime katılım oranının yüzde 58 olduğunu açıkladı.

Ülkedeki sandık çıkış anketleri, iktidardaki BJP liderliğinde kurulan "Mahayuti" ittifakının meclisteki çoğunluğu elinde tutacağını gösteriyor.

Maharashtra'nın yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Jharkhand eyaletinde yapılan seçimlerde de halk eyalet meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti.

Sandık çıkış anketleri, ana muhalefetteki Kongre partisi ile ittifak yapan Jharkhand Mukti Morcha partisinin BJP liderliğindeki ittifak ile sıkı rekabet içinde olduğunu gösterdi.