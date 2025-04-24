Modi: Teröristlere Ağır Ceza!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının arkasındakilerin en ağır cezaya çarptırılacaklarını söyledi.

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Bihar eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Modi, 22 Nisan'da düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyenleri, planlayanları ve onları yönlendirenleri tespit edip cezalandıracaklarını ifade etti.

Suçluların hak ettikleri cezayı almaları için her türlü çabayı göstereceklerini kaydeden Modi, "Şunu açıkça söylemek isterim, cinayetlerin arkasındaki teröristler ve destekçileri, hayal edebileceklerinden daha da büyük bir ceza alacak." dedi.

Modi, saldırıların ardından, kendilerine dayanışma mesajları gönderen tüm halklara ve liderlere de teşekkür etti.

Saldırıya ilişkin 1500 kadar kişi gözaltına alındı

BBC'ye konuşan polis yetkilileri, Cammu Keşmir bölgesi genelinde saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen yaklaşık 1500 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bu kişilerin sorgularının sürdüğünü belirten yetkililer, saldırının arkasında Hint ve yabancı uyruklu 4 kişinin olduğundan şüphelendiklerini ifade etti.

Yetkililer, saldırı veya saldırganlar hakkında bilgi verenlere 23 bin dolarlık ödül verileceğini duyurdu.

Olay

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması'nı" askıya aldığını ve Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istediğini açıklamıştı.